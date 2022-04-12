الخارجية تكشف عن تزويد صربيا بمعدات عسكرية اعتيادية كجزء من خطة التعاون السنوي

أعلنت الصين، أمس الإثنين، أنها سلمت "إمدادات عسكرية اعتيادية" إلى صربيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي من بكين، إن "العملية جزء من خطة التعاون السنوية بين البلدين، ولا تستهدف أي طرف ثالث، ولا علاقة لها بالوضع الحالي".

جاء ذلك كأول تعليق لبكين على هبوط 6 طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز Y-20 في العاصمة الصربية بلغراد الاسبوع الفائت.

ولم يذكر تشاو المزيد من التفاصيل حول العملية، كما لم تعلق وزارة الدفاع الصربية على الشحنة حتى الآن.

وتثير هذه العملية مخاوف في الغرب من أن تسليح روسيا والصين لصربيا يمكن أن يشجعها على التحرك نحو حرب أخرى في البلقان، خاصة ضد كوسوفو التي أعلنت استقلالها في عام 2008.

​​​​​​​ولا تعترف صربيا وروسيا والصين بدولة كوسوفو، لكن الأخيرة تحظى باعتراف الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.

المصدر:يونيوز