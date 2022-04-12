النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

المقاومة في جنين تربك الإحتلال بعد فشل الحلول الأمنية في التعامل معها

تربك المقاومة في جنين قادة الاحتلال الاسرائيلي بعد فشل الحلول الأمنية والعسكرية في التعامل معها، وتحوّل المخيم الى كابوس حقيقي للكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۶۶۰۰۴
تأريخ النشر: 12 April 2022

ونسبت الأوساط الصهيونية إلى جنين كل المصائب التي تمر بها تل أبيب حتى أن أجهزة الأمن الاسرائيلية التي حاولت اعتقال والد وأشقاء منفذ عملية "ديزنغوف" الشهيد رعد فتحي خازم فشلت لأنها لا تستطيع التحرك بحرية بسببب تصدي مقاومي جنين لها في كل مرة.

وقال المراسل العسكري في القناة 12 الصهيونية، نير دفوري: "رأينا في هذين اليومين تركيزًا للجهد ودخول الكثير من القوات من أجل تنفيذ عمليات في يعبد وجنين ونابلس وطولكرم وهناك مقاومة كبيرة جدًا وإطلاق كثيف للنار نحو الجنود واشتباكات من مسافات قصيرة".

من جانبه، قال وزير الحرب الصهيوني السابق شاؤول موفاز، إنه "لا شك أن جنين تحولت الى عاصمة الارهاب والجميع يتفق على ذلك فالمؤسسة الأمنية والشاباك و الاسرائيليون يشعرون بتهديد الارهاب من جنين وهم يخططون للهجوم المقبل واسرائيل لا تستطيع السماح لنفسها بليال اضافية من الرعب".

مقاومة جنين الشرسة وكمينها المحكم قبل عشرين عاما ما زال ماثلًا امام جيش الاحتلال والذي كلفه أكثر من اربعين قتيلاً في يوم واحد لذا فهو يشكل اليوم نقطة تجاذب وخلاف كبير بين قادة العدو.

الى ذلك، قال روعي كايس، محلل صهيوني للشؤون العربية ، إن "على رأس الهرم يقف الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة الذي يشجع التصعيد ويسكب الزيت على النار كما أنه أجرى مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله تطرق فيها بشكل واسع الى موجة الارهاب وأطلق تهديدات إضافية ضد اسرائيل ما يدل على اتجاه موجة التصعيد الحالية".

بدوره، أوضح القائد السابق للفيلق الشمالي في جيش الاحتلال، غرشون هكهان أن "السبب الاساسي لموجة العمليات انطلاقًا من جنين ان هناك قصة لا يستهان بها وهي الايمان فهم يؤمنون ليس فقط اننا لا يجب ان نكون هنا انما ان هذا العام هو عام نهاية اسرائيل".

أخيرًا، أعربت الأوساط الصهيونية عن قلقها البالغ من التضامن الكبير في جنين بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله حتى تلك المنتمية الى السلطة الفلسطينية واعتبرت ان ذلك يعود الى عدم قدرة أحد أن يقف بوجه التيار المقاوم اليوم في جنين.

المصدر: قناة المنار.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس وزراء ايطاليا وتبون يرعيان توقيع اتفاقية بين "سوناطراك" و"إيني" لتزويد إيطاليا بالغاز
مجلس الأمن الدولي يبحث تطورات كورونا: أكثر من مليون إصابة بالمرض في يوم واحد
بوريل: دعونا لا نتوهم .. وقف النفط والغاز من روسيا لن يوقف الجيش الروسي
لافروف: العملية العسكرية تهدف لإنهاء هيمنة امريكا والغرب يعتبر أوكرانيا منطلقًا لمواجهتنا
اللجنة المالية تناقش مع نائب رئيس مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
الخارجية: لعدم زيادة مشتريات الطاقة من روسيا وتزايد انتهاكات حقوق الانسان في الهند
بوتين: روسيا ستستأنف برنامج القمر وستنفذ كل خطط قطاع الفضاء على الرغم من كل الصعوبات
وزارة الدفاع تنشر لقطات لإطلاق فرقاطة أسطول البحر الأسود صواريخ كاليبر على أهداف في أوكرانيا
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها بلا أدنى شك
رئيس وزراء ألبانيا لشولتس: تركيا عنصر أمني مهم جدًا لأوروبا
مواجهات في جنين بعد اقتحام الإحتلال للحي الشرقي من المخيم
الكاظمي يشارك كادر مصفى الدورة مائدة الإفطار ويعلن اتخاذ قرارات جريئة لحماية المواطنين
مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية حول إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي: ليس لدي مشروع خفي
رئيسة الحكومة تبحث مع وفد اوروبي الاستحقاقات السياسية القادمة في تونس
الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق
بوريل: ورقة العقوبات ضد موسكو حاضرة دائمًا على طاولتنا
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
لوبان تتعهد بـ"إعادة ترتيب فرنسا" خلال 5 سنوات في حال فوزها
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
وزارة الدفاع تعلن تدمير معدات منظومة "اس-300" تم تسليمها إلى كييف من أوروبا مؤخرًا
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار