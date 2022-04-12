المطبخ الاسباني .. مأكولات عربية بأشكال غربية

يُعتبر المطبخ الإسباني من أفضل المطابخ العالمية ويتميز باستخدام العديد من الخضار والفواكه والأعشاب مثل مطابخ دول البحر الأبيض المتوسط، وقد تأثر بعدة مطابخ أخرى مثل المطبخ المغربي والبرتغالي والفرنسي.

وينتمي المطبخ الإسباني أيضًا إلى مطابخ حوض البحر الأبيض المتوسط​​، والتي تتميز بوفرة الخضار والفواكه، وتعد المأكولات البحرية عنصرًا أساسيًا، اذ إن وجود الزيتون وزيت الزيتون في تلك المنطقة يميزها عن غيرها، وقد نتج عنها آلاف الوصفات اللذيذة واللذيذة.

ويتميز المطبخ الإسباني باستخدامه للخضروات الطازجة والأسماك والأعشاب التي تضفي نكهة طيبة على الطعام.

وتتغير طاولة الطعام بين شمال وجنوب إسبانيا، في الشمال تدخل اللحوم والدهون في الطعام، بينما يتميز الجنوب بالانتماء إلى حوض البحر الأبيض المتوسط​​، وتكثر فيه الأسماك والمأكولات البحرية.

الباييلا هو نوع من أطباق الأرز ترجع أصوله إلى إسبانيا، وقد انتشر تحضير هذا النوع من الأطباق مؤخرًا في الدول العربية، وخاصة دول المغرب العربي، ويذهب العديد من الزوار إلى إسبانيا لتناوله خصيصًا.

وتشتهر إسبانيا أيضًا بالعديد من الفواكه التي تؤكل طازجة أو مجففة، ومن أشهر أنواع الفواكه في إسبانيا التين والتمر والتفاح والكروم والبرتقال والفراولة والكريز.

كما يتم تناول المكسرات بأنواعها بعد تسخينها في الفرن، وهي أيضًا أدخل ضمن مكونات بعض الوجبات والحلويات.