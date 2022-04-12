وزارة الدفاع: تدمير 32 منشأة عسكرية وإحباط محاولة هروب 100 جندي أوكراني من ماريوبول

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الروسي دمر 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا. كما أكد إحباط محاولة هروب 100 جندي أوكراني من ماريوبول الاوكرانية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الروسي دمر، 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقال اللواء كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: "دمرت القوات الجوية الروسية 32 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها، منظومة صواريخ مضادة للطائرات "بوك-إم1"، في منطقة نوفوميخايلوفكا، ورادار لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة زولوتاروفكا، بالإضافة إلى موقع قيادة واحد، و18 معقل ومنطقة لتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف أن القوات المسلحة الروسية دمرت 443 طائرة بدون طيار، و130 طائرة، منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا.

وأردف كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين بدون طيار في الجو في مناطق بيرديانسك وميليتوبول. إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 130 طائرة و 99 مروحية، 244 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و 443 مسيرة جوية بدون طيار، 2139 دبابة ومركبة قتالية مصفحة و 241 قاذفة صواريخ متعددة، 917 مدفعية ميدانية وقذائف هاون ، بالإضافة إلى 2046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وتابع قائلاً: "خلال الليل، دمرّت صواريخ جوية وبحرية عالية الدقة: مستودع ذخيرة وحظيرة محمية لطائرات أوكرانية في مطار ستاروكونستانتينوف العسكري، في منطقة خميلنيتسكي، وكذلك مستودع ذخيرة بالقرب من قرية غافريلوفكا، منطقة كييف".

وفي سياق متصل، أعلن متحدث وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هروب لجنود أوكرانيين تم حصارهم داخل مصنع "إيليتش" في مدينة ماريوبول.

وأشار كوناشينكوف الى انه "في 11 نيسان/أبريل، في ماريوبول ليلاً، قامت بقايا قوات أوكرانية، محاصرة على أراضي مصنع "إيليتش، بمحاولة فاشلة للهروب من المدينة".

وأَردف: "حاولت مجموعة من العسكريين الأوكرانيين، يصل عددهم إلى 100 شخص الخروج من أراضي المصنع في عربات مصفحة ومغادرة المدينة في الاتجاه الشمالي. وقد تم إحباط محاولة الهروب هذه بالقصف الجوي والمدفعي".

وأوضح كوناشينكوف، أنه تم تدمير ثلاث دبابات أوكرانية وخمس مركبات قتال مشاة وسبع مركبات والقضاء على ما يصل إلى 50 فرداً؛ وأن "42 عسكريًا أوكرانيًا آخرين ألقوا أسلحتهم طواعية واستسلموا".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ48 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية فيما يصل مستشار النمسا إلى موسكو في محاولة لإعطاء زخم للمسار الدبلوماسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز