مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال بجنين

أطلق مقاومان فلسطينيان، النار من سلاح رشاش تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودفعوهم للهروب من منطقة حرش السعادة بمدينة جنين، التي اقتحموها لاعتقال مواطنين اثنين للضغط على أخيهم بتسليم نفسه.

أطلق مقاومون فلسطينيون صباح اليوم الثلاثاء، النار صوب قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين.

وأظهر مقطع فيديو قيام مقاومان فلسطينيان، بإطلاق النار من سلاح رشاش تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. فيما أظهر آخر لحظة هروب قوات الاحتلال من نيران المقاومين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منطقة حرش السعادة بمدينة جنين، لاعتقال مواطنين اثنين للضغط على أخيهم بتسليم نفسه.

وحاصر الجنود الصهاينة منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقه بتسليم نفسه، في حين اعتقلوا الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين.

المصدر:يونيوز