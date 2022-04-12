3 ضحايا وعشرات المحاصرين بعد إصطدام ثلاثة عربات "تليفريك" في ولاية جارخاند الشرقية

قتل ثلاثة أشخاص وحوصر عشرات آخرون لمدة 24 ساعة بعد اصطدام ثلاث عربات تلفريك في منتصف الطريق إلى موقع الحج الجبلي في الهند.

أسفر حادث اصطدام تلفريك بالهند عن مقتل ثلاثة أشخاص بينما حوصر عشرات آخرون لمدة 24 ساعة بعد اصطدام ثلاث عربات في منتصف الطريق إلى موقع الحج الجبلي.

ووفقاً لمصادر صحافية، كان حوالي 48 شخصًا يسافرون على طول منحدر حاد يؤدي إلى تلال تريكوت في ولاية جارخاند الشرقية عندما اصطدمت ثلاث عربات تلفريك ببعضها البعض.

ودعت السلطات القوات الجوية لإخراج الحجاج الذين تقطعت بهم السبل من عرباتهم بطائرات الهليكوبتر وإلقاء الطعام والماء على آخرين ينتظرون الإنقاذ.

ونُشرت طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الهندية لسحب الأشخاص العالقين من المركبات بعد أكثر من 24 ساعة داخلها.

وقال مسؤولون إن شخصين قفزوا من عرباتهم المعلقة أصيبوا بجروح خطيرة.

المصدر:يونيوز