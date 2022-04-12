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سعيد لبرلمانيين أوروبيين: حريصون على إنهاء الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات المعلنة

خلال لقائه برلمانيين أوروبيين، أمس الاثنين، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية في البلاد عبر تنفيذ الخطوات المعلنة.
رمز الخبر: ۶۵۹۹۸
تأريخ النشر: 12 April 2022

اكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية في البلاد عبر تنفيذ الخطوات المعلنة.

وخلال استقباله البرلمانيين الأوروبيين مايكل غالر، وأندريا كوزولينو، وجاكوب دالوند، وخافيير نارت، بقصر قرطاج أمس الاثنين، استعرض سعيد الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو/ تموز 2021. وشدد على حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.

وأشار سعيد بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، إلى أن الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وذكّر سعيد بتمسكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي.

وأكد كذلك حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلا عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسي حتى يُعبّر عن آراءه وتطلعاته بكل حرية.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى جملة من المواضيع المتصّلة أساسًا بالحوار الوطني والمشاركة فيه والاستحقاقات المقبلة عليها تونس، فضلًا عن التأكيد على العزم المشترك على تعزيز الروابط القوية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي على أساس القيم والمصالح المشتركة، بحسب البيان.

المصدر:يونيوز

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