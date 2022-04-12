اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين

شهدت جنين اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين قوات الإحتلال والمقاومين الذي تصدوا لاقتحام الجنود الصهاينة في الحي الشرقي من المدينة.

وقعت صباح اليوم الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين قوات الإحتلال الاسرائيلي ومقاومين من كتيبة جنين التي تصدت لاقتحام القوات في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن "قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة بالأسلحة والعتاد اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومون لها".

وحاصرت قوات كبيرة من قوات الاحتلال منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقه بتسليم نفسه، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين.

يشار إلى أن مدينة جنين ومخيمها تعيش حالة من الاستنفار وخاصة بعد توعد الاحتلال بتنفيذ عملية اقتحام واسعة للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عددٍ من المواطنين، بالإضافة إلى اعتقال والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه.

المصدر:يونيوز