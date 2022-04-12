الامم المتحدة تدعو الى ضرورة احترام مؤسسات الدولة في باكستان

طالب الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة احترام مؤسسات الدولة في باكستان، مؤكدًا أنه يتابع تطورات الأوضاع هناك عن كثب.

جاء ذلك على لسان المتحدث بإسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "يواصل الأمين العام متابعته عن كثب للتطورات في باكستان، بما في ذلك انتخاب شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد".

وأضاف: "يؤكد الأمين العام أهمية القصوى لاحترام العمليات والمؤسسات الديمقراطية وحل الخلافات وفقا لدستور باكستان".

وكان البرلمان الباكستاني قد انتخب، أمس الاثنين، زعيم المعارضة السابق شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء بعدما أُطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

المصدر:يونيوز