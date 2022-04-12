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زيلينسكي: تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية التي كانت القوات الروسية على وشك السيطرة عليها".
رمز الخبر: ۶۵۹۹۲
تأريخ النشر: 12 April 2022

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "إذا حصلنا على طائرات وعربات مدرعة ثقيلة كافية ومدفعية ضرورية سنكون قادرين على القيام بذلك".

وتابع: "أنا متأكد من أننا سنحصل على كل ما نحتاجه تقريبًا. ولكن في حالة عدم إضاعة الوقت، إن أرواح الأوكرانيين تزهق".

وكان قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني قال في وقت سابق إن الاتصال بالقوات التي تدافع عن ماريوبول ضد القوات الروسية لم ينقطع.

من جانبه، طلب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، دعمًا لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي، سوه أوك، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلا أن حكومة سيول أكدت مرارًا موقفها ضد تقديم أي أسلحة فتاكة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ48 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية فيما يصل مستشار النمسا إلى موسكو في محاولة لإعطاء زخم للمسار الدبلوماسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

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