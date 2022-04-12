النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

استشهاد عامل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في مدينة عسقلان

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في ورشة بناء في مدينة عسقلان، بعد تنفيذه عملية طعن، حيث أصيب ضابط بجروح وُصفت بالطفيفة.
رمز الخبر: ۶۵۹۸۶
تأريخ النشر: 12 April 2022

استشهد عامل فلسطيني من مدينة الخليل، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص شرطة الاحتلال في مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن شرطة الاحتلال، فإن العامل قام بطعن ضابط في الشرطة يبلغ من العمر 37 عامًا، وأصابه بجروح طفيفة في يده، نُقل على إثرها إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان للعلاج.

ووفقًا لمزاعم للشرطة، فإن ضابطًا طلب من العامل إبراز هويته وتصريح عمله الذي يملكه، إلا أنه بادر بطعن الضابط بسكين، فقام الأخير بإطلاق النار تجاه العامل الذي استشهد في المكان على الفور.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن الضابط كان ضمن دورية تقوم بالبحث عن عمال يعملون بدون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث.

ويعد هذا هو الشهيد الخامس خلال 24 ساعة، وجميعها إعدامات ميدانية، ما قد يبدو تنفيذ وترجمة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت التي قال فيها: "لن يكون قيود على محاربة الإرهاب".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حركة أمل: حادث بنعفول ناجم عن ماس كهربائي تبعه انفجار قوارير أوكسيجين
الخارجية تكشف عن تزويد صربيا بمعدات عسكرية اعتيادية كجزء من خطة التعاون السنوي
موسكو تسلم الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير كييف لفبركات تتهم بها روسيا
المقاومة في جنين تربك الإحتلال بعد فشل الحلول الأمنية في التعامل معها
المطبخ الاسباني .. مأكولات عربية بأشكال غربية
ماكرون: أنا مستعد للذهاب إلى أوكرانيا إن كان ذلك سيساعد في التسوية
وزارة الدفاع: تدمير 32 منشأة عسكرية وإحباط محاولة هروب 100 جندي أوكراني من ماريوبول
مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال بجنين
3 ضحايا وعشرات المحاصرين بعد إصطدام ثلاثة عربات "تليفريك" في ولاية جارخاند الشرقية
سعيد لبرلمانيين أوروبيين: حريصون على إنهاء الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات المعلنة
لجنة الحدود: قوات الأمن البولندية أطلقت النار على نقطة حدودية مشتركة
اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين
الامم المتحدة تدعو الى ضرورة احترام مؤسسات الدولة في باكستان
الخارجية: التغيرات السياسية في باكستان لن تؤثر على العلاقات الصينية-الباكستانية
مجلس الامن الدولي يدعو الى التحقيق بأعمال العنف ضدّ النساء خلال العملية الروسية في أوكرانيا
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
لوبان تتعهد بـ"إعادة ترتيب فرنسا" خلال 5 سنوات في حال فوزها
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
عمدة ميليتوبول: كييف قطعت الكهرباء عن المدينة وتقوم بأعمال تخريبية في محطات ضخ المياه
زيلينسكي يطلب من مواطنيه الاستعداد لـ "عمليات روسية أكبر" في الشرق ويتوعد بالرد