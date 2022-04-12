استشهاد عامل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في مدينة عسقلان

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في ورشة بناء في مدينة عسقلان، بعد تنفيذه عملية طعن، حيث أصيب ضابط بجروح وُصفت بالطفيفة.

استشهد عامل فلسطيني من مدينة الخليل، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص شرطة الاحتلال في مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن شرطة الاحتلال، فإن العامل قام بطعن ضابط في الشرطة يبلغ من العمر 37 عامًا، وأصابه بجروح طفيفة في يده، نُقل على إثرها إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان للعلاج.

ووفقًا لمزاعم للشرطة، فإن ضابطًا طلب من العامل إبراز هويته وتصريح عمله الذي يملكه، إلا أنه بادر بطعن الضابط بسكين، فقام الأخير بإطلاق النار تجاه العامل الذي استشهد في المكان على الفور.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن الضابط كان ضمن دورية تقوم بالبحث عن عمال يعملون بدون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث.

ويعد هذا هو الشهيد الخامس خلال 24 ساعة، وجميعها إعدامات ميدانية، ما قد يبدو تنفيذ وترجمة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت التي قال فيها: "لن يكون قيود على محاربة الإرهاب".

المصدر:يونيوز