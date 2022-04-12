وزير الاتصالات: ايران ستصبح احد مصدري الخدمات الفضائية بالمنطقة

خلال اجتماع اليوم، تم تقديم تقرير عن الاجراءات المتخذة في مختلف المحاور طيلة الاشهر السبعة الماضية، وخطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة الايرانية الجديدة.

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، عيسى زارع بور، ان انجاز 70 بالمائة من شبكة المعلوماتية الوطنية خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس 2022)، هو أحد خططه، وقال: ان ايران ستصبح قريبا احد مصدري الخدمات الفضائية بالمنطقة والدول الاسلامية.

وبعد مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى الاسلامي، يوم الاثنين، قال عيسى زارع بور في تصريح صحفي: خلال اجتماع اليوم، تم تقديم تقرير عن الاجراءات المتخذة في مختلف المحاور طيلة الاشهر السبعة الماضية، وخطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة الايرانية الجديدة.

ورأى ان انجاز مختلف مراحل شبكة المعلوماتية الوطنية يمثل احد الخطط الاساسية لوزارته، مضيفا: بناء على الاهداف المحددة، من المقرر ان يتم انجاز 70 بالمائة من شبكة المعلوماتية الوطنية خلال العام الجاري.

وبيّن الوزير ان المشروع الاستراتيجي لإيصال الالياف الضوئية الى المنازل وأماكن العمل، الذي من شأنه ان يضاعف سرعة وصول الناس الى الانترنت ويوسع الشبكة عدة اضعاف، هو قيد الانجاز، مضيفا: ان احد الاهداف الاخرى لوزارة الاتصالات، انجاز 5 ملايين منفذ سريع في مختلف النقاط.

وفي المجال الفضائي، أوضح زارع بور ان من الخطط الاخرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة الجارية، ترسيخ وضع الاقمار الصناعية في المدار الارضي المنخفض (LEO) (المدارات على ارتفاع 500 كيلومتر تقريبا)، مبينا ان لدينا أقمار صناعية متعددة نعمل على إطلاقها، وستصبح الجمهورية الاسلامية الايرانية قريبا احد المصدرين للخدمات الفضائية في المنطقة والدول الاسلامية، لأننا من بين الدول العشر في العالم التي تمتلك قدرات تصنيع الاقمار الصناعية والتي يتم اطلاقها بصاروخ حامل اقمار محلي.

وفي مجال الاقتصاد الرقمي، قال زارع بور اننا نبذل جهودنا لتخصيص نسبة مئوية من اجمالي الناتج الوطني للاقتصاد الرقمي في هذه السنة، وتتولى مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي في الحكومة تحقيق هذا الامر الهام.