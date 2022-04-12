اتفاق ايراني دنماركي لتوسيع التعاون في ادارة الموارد المائية بين البلدين

واعتبر السفير الدنماركي في طهران، الاتفاق الموقع بين بلاده وايران اليوم، يصب في الجهود الهادفة الى التغلب على التحديات وازالة العراقيل من مسار توسيع العلاقات الثنائية.

وقعت ايران مع الدنمارك اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تنص على تبادل الطاقات العلمية والفنية في مجال الجيولوجيا وادارة الموارد المائية بين البلدين.

وقد وقع هذا الاتفاق عن ايران، مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة "علي رضا شهيدي"، وعن الدنمارك، مستشار رئيس منظمة الجيولوجيا الدنماركية "كار يانسين"؛ بحضور سفير الدنمارك في طهران "جاسبير فار".

وفي تصريحه خلال مراسم التوقيع على وثيقة التعاون الجيولوجي بين طهران وكوبنهاغن اليوم، اكد السفير "فار"، ان "الدنمارك والاتحاد الاوروبي لم يدعما سياسة الضغوط القصوى الامريكية ضد ايران"، و"ان الاتحاد الاوروبي بذل جهودا مضنية لوضع الاتفاق النووي في مساره الرئيسي"؛ على حد تعبيره.

واعتبر السفير الدنماركي في طهران، الاتفاق الموقع بين بلاده وايران اليوم، يصب في الجهود الهادفة الى التغلب على التحديات وازالة العراقيل من مسار توسيع العلاقات الثنائية.