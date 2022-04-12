اسلامي: سنوظف الطاقة النووية لخدمة القطاع الزراعي في البلاد

واكد ان استخدام الطاقة النووية في المجالات الزراعية المختلفة، سيؤدي الى زيادة الانتاج وتقليض الاضرار وبالتالي رفع مستوى السلامة الصحية داخل الجمتمع.

اكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، ان هذه الطاقة قابلة للاستخدام في العديد من المجالات بما في ذلك قطاع الزارعة؛ والمنظمة عازمة على توظيفها لخدمة الزراعة والمزارعين في البلاد.

وفي تصريحه خلال الندوة الافتراضية بعنوان "دور التقنية النووية في تطوير العلوم والحرف الزراعية والطبية والصيدلية"، لفت "اسلامي" الى ان القطاع الزراعي يعدّ من اكثر القطاعات تاثرا بالتقنية النووية؛ مبينا انه يمكن توظيف هذه الطاقة في جميع مراحل الانتاج الزراعي؛ بدءأ بغرس البذور ومرورا بمكافحة الافات وانتهاء بتخزين المحاصيل.

واكد ان استخدام الطاقة النووية في المجالات الزراعية المختلفة، سيؤدي الى زيادة الانتاج وتقليض الاضرار وبالتالي رفع مستوى السلامة الصحية داخل الجمتمع.