السفير الايراني لدى افغانستان: البعض يريد المساس بالعلاقات بين طهران وكابول

ودعا امينيان في جانب اخر من هذه المقابلة، الى تحكيم الوفاق في افغانستان؛ مبينا ان ذلك يسهم في خفض موجة النزوح من هذا البلد.

نفى السفير الايراني لدى افغانستان "بهادر امينيان"، صحة الشائعات حول سوء التعاطي مع المهاجرين الافغان المقيمين في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا: ان الهدف من هذه المحاولات هو المساس بالعلاقات بين طهران وكابول.

وفي تصريحه لوكالة "طلوع نيوز" الافغانية للانباء، اضاف السفير امينيان: ان المشاهد المصورة والشائعات التي اظهرت سوء التعامل وايذاء المهاجرين الافغان في ايران، روج لها بتوجيه زمرة "المنافقين".

واوضح، ان هناك عناصر تابعة لهذه الزمرة الارهابية، التي تعمد باستمرار على انتاج هكذا مشاهد مزيفة ترمي الى الاخلال بالعلاقات الايرانية الافغانية.

واستطرد السفير الايراني في كابول، ان سوء التعامل مع المهاجرين الافغان ليس من شيم الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع التاكيد بان السفارة الافغانية في طهران تواصل التعاون مع الحكومة القائمة في افغانستان اليوم.

ودعا امينيان في جانب اخر من هذه المقابلة، الى تحكيم الوفاق في افغانستان؛ مبينا ان ذلك يسهم في خفض موجة النزوح من هذا البلد.