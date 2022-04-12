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مساعد رئيس اللجنة الايرانية لتوسعة واعادة اعمار العتبات المقدسة:

تدشين احد اضخم المشاريع الاعمارية على صعيد العالم الاسلامي في النجف الاشرف

ان هذا المشروع العظيم ياتي في سياق اعمار وتوسعة العتبة العلوية المقدسة على ايدي الخبراء والمصممين الايرانيين.
رمز الخبر: ۶۵۹۷۲
تأريخ النشر: 11 April 2022

اعلن مساعد رئيس اللجنة (الايرانية) لتوسعة واعادة اعمار العتبات المقدسة "يوسف افضلي"، عن تدشين صحن السيدة الزهراء (س) داخل العتبة العلوية بالنجف الاشرف في غضون الاشهر الثلاثة القادمة؛ مبينا ان هذا المشروع هو الاضخم من نوعه، بعد المسجد الحرام، على صعيد العالم الاسلامي.

واشار "افضلي" في تصريح لارنا يوم الاثنين، ان صحن السيدة الزهراء (سلام الله عليها) يقع في الجانب الغربي من العتبة العلوية المقدسة بمحافظة النجف الاشرف، ويتكون من بناء بمساحة 220 الف متر مربع.

واضاف، ان هذا المشروع العظيم ياتي في سياق اعمار وتوسعة العتبة العلوية المقدسة على ايدي الخبراء والمصممين الايرانيين.

ولفت انه بحسب التقديرات، لو استمر العمل بالشكل الحالي في هذا المشروع، عنده سيتم تدشين صحن السيدة الزهراء (س) في 18 يوليو القادم الذي يتزامن مع عيد الغدير الاغر (في 18 ذي الحجة 1443 هـ).

وفي سياق متصل، اشار افضلي، بان 5 الاف خبير ومصمم بناء غير ايراني كانوا قد شاركوا (قبل بدء جائحة كورونا) في مشاريع توسعة العتبات المقدسة (داخل العراق)؛ بينما يتولى حاليا 3 الاف خبير ومصمم ايراني متمرس، العمل في مشاريع التوسعة والصيانة داخل العتبات المقدسة في العراق.

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