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الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو

أعلن الكرملين أن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا، مشدداً على أن التحالف يظل أداةً موجهة نحو المواجهة.
رمز الخبر: ۶۵۹۷۱
تأريخ النشر: 11 April 2022

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في تصريح عبر الهاتف، اليوم الاثنين، عندما سئل حول إمكانية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، أوضح أن "ذلك لن يضمن استقرار أوروبا".

يشار إلى أن فنلندا تسعى لحسم قرارها بشأن الانضمام إلى الحلف قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أكّدت الجمعة الماضي رئيسة الوزراء سانا مارين.

ومن المفترض أن تنشر الحكومة الفنلندية الأسبوع المقبل، على الأرجح يوم الخميس، تقريرًا عن الوضع الأمني المستجد للبلاد بعد العملية الروسية.

ويعقد الحلف الأطلسي قمّة في 29 و30 من حزيران/يونيو المقبل في مدريد.

الجدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طرحت مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

ومنذ سنوات تهدّد موسكو كلا من هلسنكي وستوكهولم بـ "عواقب سياسية وعسكرية وخيمة" في حال انضمامها إلى الناتو.

المصدر:يونيوز

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