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البرلمان يجتمع لانتخاب رئيس جديد للحكومة خلفًا لعمران خان

عقد البرلمان الباكستاني اليوم الإثنين جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة خلفًا لعمران خان الذي أجمع النواب على سحب الثقة من حكومته مساء السبت الماضي.
رمز الخبر: ۶۵۹۶۵
تأريخ النشر: 11 April 2022

وافتُتحت الجلسة بالنشيد الوطني الباكستاني، بحضور نواب البرلمان ورئيسه.

وخلال الجلسة، أعلن أعضاء حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان استقالتهم الجماعية من البرلمان وعدم مشاركتهم في التصويت على اختيار رئيس حكومة جديد.

ويُعدّ زعيم المعارضة شهباز شريف المرشح الأبرز للفوز بدعم أغلبية أصوات أعضاء البرلمان ليتولى رئاسة الحكومة الجديدة.

وجاءت الإطاحة بحكومة عمران خان بعد أزمة سياسية استمرت لأيام شهدت خسارته الأغلبية البرلمانية ومحاولته حمل رئيس البلاد على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان عمران خان قد "حمّل قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في بلده"، ودعا "الشباب في بلده إلى التظاهر “من أجل باكستان سلمية ومزدهرة”، وشدد على أن “هناك أدلة تثبت وجود مؤامرة وقحة ضد حكومته”.

يذكر أن خان يتعرض لحملة امريكية جراء وقوفه بوجه طلبات الادارة الاميركية بإقامة قواعد عسكرية في باكستان، بالاضافة الى معارضته رغبة واشنطن بأن تكون اسلام آباد في المعسكر المناهض لروسيا، كما ترفض الولايات المتحدة انفتاح باكستان وحكومتها على بكين وموسكو.

المصدر:يونيوز

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