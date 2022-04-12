الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر

شهدت منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر في صعيد مصر إقامة أكبر مائدة إفطار للصائمين، في ساحة الشيخ أحمد مرتضى شرق المدينة.

شهدت منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر في صعيد مصر مساء أمس الأحد، توافد الآلاف للمشاركة في أطول مادة إفطار للصائمين، والتي أقيمت في ساحة الشيخ أحمد مرتضى.

وشارك في تجهيز الإفطار السنوي للساحة العشرات من الصائمين وأبناء الساحة والمنطقة وسط أجواء مميزة، حيث تشهد المنطقة سنويًا أطول إفطار جماعي في صعيد مصر.

وتم خلال الإفطار السنوي لساحة الشيخ أحمد المرتضى تجهيز أطول مائدة إفطار في مدينة الأقصر بمختلف الشوارع الجانبية بالساحة، كعادة سنوية في المنطقة.

واستهدفت المائدة إفطار أكثر من ٥ آلاف صائم، من بينهم جنسيات أجنبية لطلاب من إندونيسيا يدرسون بجامعة الأزهر، وآخرين من خارج مدينة الأقصر قدموا للمشاركة في الإفطار.

وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية كما تحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب في الله والتآسي بالنبي محمد (ص)، وصفاته وعن صحابته.

المصدر:يونيوز