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الزاملي يستقبل محافظ واسط ويعد بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط

خلال لقائه محافظ واسط محمد جميل المياحي وبحضور نواب المحافظة، تعهد نائب رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط.
رمز الخبر: ۶۵۹۵۸
تأريخ النشر: 11 April 2022

تعهّد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي استقبل بمكتبه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بحضور نواب المحافظة، لبحث المشاكل، ووضع المعالجات للنهوض بالواقع الخدمي لواسط"، داعيًا إياهم الى العمل بروح الفريق الواحد، بعيدًا عن الانتماءات والتأثيرات الحزبية لتقديم الخدمة التي ينتظرها ابناء المحافظة.

وأبدى الزاملي، بحسب البيان، استعداده للتنسيق اللازم مع الجهات التنفيذية بشأن استحصال الاستحقاقات المالية والتوزيع العادل للطاقة الكهربائية لجميع المحافظات وخصوصًا محافظة واسط، متعهدا بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، واجراء زيارة قريبة للمحافظة للوقوف مع ابناء واسط والمحافظة بما يسهم في اذابة جميع المعوقات الموجودة.

من جانبه، طالب محافظ واسط، وممثلي المحافظة في مجلس النواب، بأن تكون للمحافظة شركة نفط خاصة بها (شركة نفط واسط)، والوقوف الى جانب المحافظة من خلال اعطاء دور اكبر للحكومة المحلية لما للمحافظة من أهمية استراتيجية.

المصدر:يونيوز

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الزاملي يستقبل محافظ واسط ويعد بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط
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