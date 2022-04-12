النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

فصائل المقاومة في جنين: جاهزون لصد أي عدوان إسرائيلي على مدينتنا

أكّدت فصائل المقاومة في مدينة جنين، جاهزيتها لصد أيّ عدوانٍ إسرائيلي على المدينة ومخيمها، وذلك في ظل تهديدات الاحتلال بشن عملية عكسرية واسعة.
رمز الخبر: ۶۵۹۵۶
تأريخ النشر: 11 April 2022

وقال مُلثمون من فصائل المقاومة في مدينة جنين خلال مؤتمر صحفي فجر اليوم الاثنين: "إنّنا نُتابع عن كثب تهديدات الاحتلال ضد جنين، ونحن على أتم الجاهزية باسم الأذرع العسكرية لكافة فصائل المقاومة للرد على أيّ عدوان".

وأضافوا: "نقول للعدو الصهيوني إنّنا على أتم الجاهزية للرد عليه بكافة الوسائل المتاحة، ونقول لأبناء شعبنا لا تهنوا وسنقاتل بإرادة المنتصرين، إنّها ساعة الحق".

وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني عومير بارليف، قد ألمح في وقت سابق إلى أن سلطات الاحتلال تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين على غرار عملية "السور الواقي" التي اجتاحت فيها قوات الاحتلال الضفة الغربية عام 2002.

وجاءت تصريحات بارليف في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال أشار فيها إلى أنه في إطار عملية من هذا القبيل سيتم اجتياح منطقة جنين بـ3 ألوية عسكرية، وذلك لمعالجة ما وصفه بمستنقع الإرهاب، حسب تعبيره.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفجار مجهول في بلدة بنعفول في قضاء صيدا يسفر عن وقوع جرحى
القوات المسلحة تعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش
من هو شهباز شريف الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للحكومة؟
البرلمان ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء
السيد نصرالله : نقف بكل اعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين
تدشين احد اضخم المشاريع الاعمارية على صعيد العالم الاسلامي في النجف الاشرف
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الرئيس المكسيكي يفوز في استفتاء على بقائه في منصبه
روسيا تنشر لقطات لتدمير ناقلة جند مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
ارتفاع أسعار المواد الغذائية تفاقم معاناة الشعب الافغاني خلال شهر رمضان المبارك
الكاظمي يؤكد لقائد القيادة الوسطى الأمريكية أهمية منع خلايا "داعش" من النمو ثانية
البرلمان يجتمع لانتخاب رئيس جديد للحكومة خلفًا لعمران خان
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
النخالة: يدنا ليست مكفوفة.. ولن نسمح باستفراد الاحتلال في جنين مهما كلف الثمن
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
زيلينسكي يطلب من مواطنيه الاستعداد لـ "عمليات روسية أكبر" في الشرق ويتوعد بالرد
وزير الدفاع الدنماركي يؤكد لنظيره العراقي التزام التحالف الدولي بدعم القوات العراقية
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الزاملي يستقبل محافظ واسط ويعد بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران