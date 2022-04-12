فصائل المقاومة في جنين: جاهزون لصد أي عدوان إسرائيلي على مدينتنا

أكّدت فصائل المقاومة في مدينة جنين، جاهزيتها لصد أيّ عدوانٍ إسرائيلي على المدينة ومخيمها، وذلك في ظل تهديدات الاحتلال بشن عملية عكسرية واسعة.

وقال مُلثمون من فصائل المقاومة في مدينة جنين خلال مؤتمر صحفي فجر اليوم الاثنين: "إنّنا نُتابع عن كثب تهديدات الاحتلال ضد جنين، ونحن على أتم الجاهزية باسم الأذرع العسكرية لكافة فصائل المقاومة للرد على أيّ عدوان".

وأضافوا: "نقول للعدو الصهيوني إنّنا على أتم الجاهزية للرد عليه بكافة الوسائل المتاحة، ونقول لأبناء شعبنا لا تهنوا وسنقاتل بإرادة المنتصرين، إنّها ساعة الحق".

وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني عومير بارليف، قد ألمح في وقت سابق إلى أن سلطات الاحتلال تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين على غرار عملية "السور الواقي" التي اجتاحت فيها قوات الاحتلال الضفة الغربية عام 2002.

وجاءت تصريحات بارليف في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال أشار فيها إلى أنه في إطار عملية من هذا القبيل سيتم اجتياح منطقة جنين بـ3 ألوية عسكرية، وذلك لمعالجة ما وصفه بمستنقع الإرهاب، حسب تعبيره.

المصدر:يونيوز