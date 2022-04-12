النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

بوريل: ورقة العقوبات ضد موسكو حاضرة دائمًا على طاولتنا

في إطار الضغوط الأوروبية المتصاعدة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، لوّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الدول الأوروبية، بمزيد من العقوبات. وأعلن أن المعارك ستتصاعد وتيرتها في إقليم دونباس خلال الأيام المقبلة.
رمز الخبر: ۶۵۹۵۴
تأريخ النشر: 11 April 2022

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية ​جوزيب بوريل​، أن "موضوع ​العقوبات​ ضد ​روسيا​ سيبقى مطروحًا بشكل دائم على الطاولة"، وقال إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيناقش اليوم الوضع في أوكرانيا.

وفي ردٍّ على سؤال عما إذا كان التكتل الذي يضم 27 دولة جاهزًا لحظر النفط الروسي، أكد بوريل أن ورقة فرض مزيد من العقوبات على موسكو حاضرة دائمًا على طاولة الاتحاد.

وأوضح بوريل للصحفيين عند وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، اليوم الاثنين، أن الوزراء سيناقشون في لقائهم اليوم الخطوات الأخرى أو التالية التي يمكن اتخاذها بشأن النزاع الأوكراني الروسي.

إلى ذلك، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاستمرار في زيادة الدعم للشعب الأوكراني.

وأشار إلى أن "وزراء خارجية دول ​الاتحاد الأوروبي​ يبحثون اليوم سبل تعزيز المساعدات للشعب الأوكراني".

أما في ما يتعلق بالمجريات الميدانية على الأرض، فحذر بوريل من أن القتال سيتفاقم في إقليم دونباس، شرقي البلاد، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: روسيا تستعد لمهاجمة دونباس شرق أوكرانيا واتوقع تصعيد الحرب هناك خلال الأيام القادمة.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفجار مجهول في بلدة بنعفول في قضاء صيدا يسفر عن وقوع جرحى
القوات المسلحة تعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش
من هو شهباز شريف الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للحكومة؟
البرلمان ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء
السيد نصرالله : نقف بكل اعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين
تدشين احد اضخم المشاريع الاعمارية على صعيد العالم الاسلامي في النجف الاشرف
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الرئيس المكسيكي يفوز في استفتاء على بقائه في منصبه
روسيا تنشر لقطات لتدمير ناقلة جند مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
ارتفاع أسعار المواد الغذائية تفاقم معاناة الشعب الافغاني خلال شهر رمضان المبارك
الكاظمي يؤكد لقائد القيادة الوسطى الأمريكية أهمية منع خلايا "داعش" من النمو ثانية
البرلمان يجتمع لانتخاب رئيس جديد للحكومة خلفًا لعمران خان
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
النخالة: يدنا ليست مكفوفة.. ولن نسمح باستفراد الاحتلال في جنين مهما كلف الثمن
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
زيلينسكي يطلب من مواطنيه الاستعداد لـ "عمليات روسية أكبر" في الشرق ويتوعد بالرد
وزير الدفاع الدنماركي يؤكد لنظيره العراقي التزام التحالف الدولي بدعم القوات العراقية
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الزاملي يستقبل محافظ واسط ويعد بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران