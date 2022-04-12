بوريل: ورقة العقوبات ضد موسكو حاضرة دائمًا على طاولتنا

في إطار الضغوط الأوروبية المتصاعدة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، لوّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الدول الأوروبية، بمزيد من العقوبات. وأعلن أن المعارك ستتصاعد وتيرتها في إقليم دونباس خلال الأيام المقبلة.

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية ​جوزيب بوريل​، أن "موضوع ​العقوبات​ ضد ​روسيا​ سيبقى مطروحًا بشكل دائم على الطاولة"، وقال إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيناقش اليوم الوضع في أوكرانيا.

وفي ردٍّ على سؤال عما إذا كان التكتل الذي يضم 27 دولة جاهزًا لحظر النفط الروسي، أكد بوريل أن ورقة فرض مزيد من العقوبات على موسكو حاضرة دائمًا على طاولة الاتحاد.

وأوضح بوريل للصحفيين عند وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، اليوم الاثنين، أن الوزراء سيناقشون في لقائهم اليوم الخطوات الأخرى أو التالية التي يمكن اتخاذها بشأن النزاع الأوكراني الروسي.

إلى ذلك، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاستمرار في زيادة الدعم للشعب الأوكراني.

وأشار إلى أن "وزراء خارجية دول ​الاتحاد الأوروبي​ يبحثون اليوم سبل تعزيز المساعدات للشعب الأوكراني".

أما في ما يتعلق بالمجريات الميدانية على الأرض، فحذر بوريل من أن القتال سيتفاقم في إقليم دونباس، شرقي البلاد، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: روسيا تستعد لمهاجمة دونباس شرق أوكرانيا واتوقع تصعيد الحرب هناك خلال الأيام القادمة.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر:يونيوز