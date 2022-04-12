وزارة الدفاع تعلن تدمير معدات منظومة "اس-300" تم تسليمها إلى كييف من أوروبا مؤخرًا

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، تدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس 300"، حصلت عليها أوكرانيا، مؤخرًا، من إحدى الدول الأوروبية؛ وذلك باستخدام صواريخ "كاليبر" المجنحة عالية الدقة.

أكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن معدات منظومة "اس-300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية تعرضت للقصف بصواريخ "كاليبر" أُطلقت من البحر، وأضاف أنه تم تدمير أربع قواعد إطلاق "أس-300" والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.

وقال اللواء كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "يوم الأحد 10 نيسان/أبريل، دمّرت صواريخ كاليبر البحرية عالية الدقة على المشارف الجنوبية لمدينة دنيبروبتروفسك معدات فرقة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز أس-300، والتي تم تسليمها إلى نظام كييف من قبل إحدى الدول الأوروبية، والتي كانت مخبأة في حظيرة الطائرات. كما أصيبت أربع قواعد إطلاق أس-300 وتم القضاء على 25 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 78 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مراكز قيادة ، ورادار توجيه ، وثلاثة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى ، وأربعة مستودعات للذخيرة ، بالإضافة إلى 58 معقلًا ومناطق تركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي25 الجو بالقرب من قرية إيزيوم. بالإضافة إلى ذلك، تم اسقاط ثلاث طائرات بدون طيار في مقاطعات بالاكليا ، ومنطقة خاركوف".

وأوضح متحدث الوزارة أنه تم أيضًا "تدمير مستودعين للذخيرة في مناطق بلدتي نيكولاييف وجوفتنيفويه، وتدمير رادار لتوجيه منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أس 300، في منطقة أوسبينوفكا".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن القوات الأوكرانية في بلدة "توبولسكي" في مقاطعة خاركيف، سلّمت القوات المسلحة الروسية دبابات جديدة وذخيرة كاملة.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، الذي زار كييف، مؤخًرا، أعلن تسليم بلاده منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300" إلى السلطات الأوكرانية.

وصواريخ كاليبر، التي فوجئت كييف باستخدامها، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها؛ طالت أهدافًا مركز قيادة ومطارات ومستودعات وقود وأهداف أوكرانية أخرى.

ويبلغ طول الصاروخ نحو 8.2 مترًا بقطر 0.53 مترًا، يبلغ مداه بين 2000 إلى 4500 كيلومتر، بسرعة 0.8 – 2 ماخ، ويصيب الأهداف بدقة بالغة.

الجدير بالذكر أنه، اعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية الأوكرانية.

المصدر:يونيوز