وزير الدفاع الدنماركي يؤكد لنظيره العراقي التزام التحالف الدولي بدعم القوات العراقية

أكد وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف خلال لقائه بوزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الاثنين، التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب.

استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الإثنين، نظيره الدنماركي مورتن بودسكوف بمقر الوزارة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزراة الدفاع العراقية، أن "وزير الدفاع جمعة عناد التقى بنظيره الدنماركي الذي وصل اليوم الى مقر الوزارة في بغداد على رأس وفد رفيع المستوى".

وأضاف أن "الوفد ضم رئيس الأركان الدنماركي ونائب الأمين العام والسفير الدنماركي في العراق ستيج باولو".

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس أركان الجيش والأمين العام وكبار ضباط وزارة الدفاع، تباحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية وغيرها بما يحقق مصلحة البلدين.

كما أعرب وزير الدفاع الدنماركي عن تقديره للتضحيات التي بذلها أبناء العراق في معاركهم ضد الإرهاب والتحديات التي يواجهها العراق.

وأكد التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، واستمرار التعاون من أجل الوقوف بوجه الإرهاب الذي يشكل خطراً ليس على العراق فحسب، وإنما للعالم أجمع.

المصدر:يونيوز