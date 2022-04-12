إصابة مستوطنين اثنين جراء اطلاق النار صوبهما بالقرب من قبر يوسف في نابلس

أصيب مستوطنان بجراح وصفت بالمتوسطة عقب إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين فلسطينيين عند مدخل قبر يوسف في مدينة نابلس فجر اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته القناة 14 العبرية.

أصيب مستوطنان إسرائيليان، فجر اليوم الاثنين، بجراح متفاوتة، عقب إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين فلسطينيين قرب "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مستوطنين اثنين من الحسيديم أصيبا بجراح متوسطة عندما دخلا بسيارتهما "قبر يوسف" في نابلس ولم تعرف هوية المنفذين، ورجحت القناة 14 العبرية أن يكون مصدر إطلاق النار من عناصر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية المنتشرة بالمنطقة.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال "يجري تحقيقًا في الحادث". واصفة الحدث بـ "الغير اعتيادي".

وأفادت "الإذاعة العامة" الإسرائيلية، بأن "مطلقي الرصاص قرب "قبر يوسف" مسلحون، ونجحوا في الانسحاب من الموقع، وليس للشرطة الفلسطينية علاقة بالحدث".

وأوضح الإعلام الصهيوني، أن المستوطنين حاولا الدخول بمركبتهما إلى "قبر يوسف" دون وجود حراسة من قبل قوات الاحتلال وتم استهداف مركبتهما بإطلاق النار وأكملا مسيرهما إلى حاجز "بيت فوريك" العسكري شرقي نابلس.

المصدر:يونيوز