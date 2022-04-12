الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية في خاركيف تستسلم وتسلم دبابات جديدة للقوات الروسية

وقال قائد سرية الدبابات الروسية تيمور في فيديو نشرته وزارة الدفاع عن الحادثة، اليوم الاثنين: "عندما رأونا، رفعوا مدافع الدبابات الى الأعلى دون إطلاق نار، كان لديهم دبابات جديدة مع ذخيرة كاملة. وكنا سعداء جميعاً لعدم الحاجة لإطلاق النار. إنهم يستسلمون لمجرد إنهم يرووا دباباتنا ومعداتنا، ولا يريدون القتال".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ47 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية فيما يصل مستشار النمسا إلى موسكو في محاولة لإعطاء زخم للمسار الدبلوماسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز