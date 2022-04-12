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وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران

واكد، على ان نصائح الامير القطري والرئيس الايراني خلال القمة الثنائية في الدوحة، تصب في تنمية العلاقات بين البلدين قطعا.
رمز الخبر: ۶۵۹۴۳
تأريخ النشر: 11 April 2022

اكد وزير المواصلات والاتصالات القطري "جاسم بن سيف السليطي"، على رفع العراقيل من مسار التعاون في مجال شحن السلع ونقل المسافرين بين الدوحة وطهران.

واشار "السليطي" في تصريح له من جزيرة كيش يوم الاحد، بان المونديال 2022 يشكل من اهم الفرص المتاحة على صعيد التعاون بين قطر وايران؛ مبينا ان العمل على ازالة العقبات من مسار هذا التعاون، سيصب في توسيع العلاقات الثنائية.

كما اعلن عن قرار الدوحة لتسهيل اجراءات الزيارة لمشجعي المونديال 2022 من رعايا ايران الذين يرغبون في زيارة قطر لحضور المباريات؛ مؤكدا ان ذلك يستدعي المزيد من التعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات القطرية مع وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية.

ولفت الوزير القطري بانه سيبحث على امتداد زيارته الحالية لايران، سائر مجالات التعاون الثنائي؛ متطلعا بان تعود هذه المباحثات بالنفع الى شعبي البلدين.

واكد، على ان نصائح الامير القطري والرئيس الايراني خلال القمة الثنائية في الدوحة، تصب في تنمية العلاقات بين البلدين قطعا.

وفيما هنأ بتاهل المنتخب الايراني الى كاس العالم 2022، نوه السليطي بان ايران لاعبة رئيسية في المنطقة؛ مصرحا ان دولة قطر ترحب الى جانب التعاون في مجال الملاحة الجوية، بالتعاون المشترك في سائر المجالات ومنها الملاحة البحرية مع الجمهورية الاسلامية.

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