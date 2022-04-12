رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار

ان السبيل الوحيد للتغلب على جانب من المشاكل الهيكلية الراهنة ولاسيما في قطاع الاقتصاد يعود الى هذا التآزر والتنسيق بين كافة الجهات المسؤولة وصاحبة القرار في البلاد.

اوعز رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى منظمة البيئة، للتعاون مع سائر المؤسسات والجهات المعنية في البلاد، بهدف متابعة جادة لحل مشكلة الغبار والعواصف الترابية عبر الطرق الدبلوماسية والمحافل الدولية والتعاون مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد، اليوم الاحد، برئاسة اية الله رئيسي.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتآزر والتضامن السائد بين السلطات الثلاث في ايران؛ مؤكدا ان السبيل الوحيد للتغلب على جانب من المشاكل الهيكلية الراهنة ولاسيما في قطاع الاقتصاد يعود الى هذا التآزر والتنسيق بين كافة الجهات المسؤولة وصاحبة القرار في البلاد.