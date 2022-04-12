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تظاهرات حاشدة في إسلام أباد دعمًا لعمران خان

خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد دعمًا لرئيس الوزراء عمران خان الذي أطاحه البرلمان الباكستاني امس السبت.
رمز الخبر: ۶۵۹۳۷
تأريخ النشر: 11 April 2022

خرجت مساء اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد دعمًا لرئيس الوزراء عمران خان الذي أطاحه البرلمان الباكستاني امس السبت.

التظاهرة التي خرجت في العاصمة الباكستانية، لاقت ترحيبًا من عمران خان حيث نشر مشاهد التظاهرة على حسابه على تويتر وكتب خان تعليقاً على الفيديو: "لم يسبق أن خرجت مثل هذه الحشود بشكلٍ عفويٍّ وبمثل هذه الأرقام في تاريخنا، لترفض الحكومة المستوردة التي يقودها المحتالون".

وأكّد خان، أنَّ بلاده "تتعرّض لمؤامرةٍ أجنبيةٍ تهدف إلى تغيير النظام"، مشيرا إلى أن "باكستان أصبحت دولةً مستقلةً عام 1947، لكنَّ النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديدٍ ضدَّ مؤامرةٍ أجنبيةٍ لتغيير النظام".

وأطاح البرلمان الباكستاني ليل امس السبت برئيس الوزراء، عمران خان، في جلسة صوّت خلالها 174 نائبًا من أصل 342 للإطاحة به.

واعتمدت الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم كلا من شهباز شريف، وشاه محمود قريشي كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

وأوضحت مصادر باكستانية أن التصويت على انتخاب رئيس الوزراء الجديد سيعقد غدا الاثنين، وسينتخب نواب الجمعية الوطنية أحد المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء.

ويشغل شهباز شريف حاليا منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، وهو مرشح أحزاب المعارضة، أما قريشي فهو نائب رئيس حزب حركة الإنصاف، وهو حزب رئيس الوزراء المعزول عمران خان، وكان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المعزولة.

المصدر:يونيوز

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