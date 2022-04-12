النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۲مشاهدات
‍ پ

النخالة: يدنا ليست مكفوفة.. ولن نسمح باستفراد الاحتلال في جنين مهما كلف الثمن

اكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأحد، أن استفراد الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة جنين في الضفة الغربية، لن "نسمج به مهما كلف الثمن". واضاف ان التنسيق موجود بين كل فصائل المقاومة.
رمز الخبر: ۶۵۹۳۴
تأريخ النشر: 11 April 2022

اكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأحد، أن استفراد الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة جنين في الضفة الغربية، لن "نسمج به مهما كلف الثمن".

وقال النخالة، في حوار متلفز على قناة المنار: "يجب أن يفهم الإسرائيلي ان يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس، وإمكانات المقاومة محدودة لكنها تصنع تأثيرات كبيرة في كيان الاحتلال".

وتابع إن "جنين تضم فعل مميز من سرايا القدس وكتائب الأقصى، ووحدة المقاومة مطلوبة ومهمة في مواجهة العدو"، مبينًا أن العمليات البطولية الأخيرة أكدت قدرة الانسان الفلسطيني بمواجهة الاحتلال بكل شجاعة.

وأضاف النخالة أن ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليست رد فعل على ممارسات الاحتلال إنما هي واجب على كل فلسطيني.

واكمل "ان الفلسطيني لديه خيارات واسعة في مسيرة المقاومة ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة في العمليات الاستشهادية خير دليل"، مشيرًا إلى أن "قرار غزة في الرد على جرائم الاحتلال متروك لقوى المقاومة، مؤكدًا أن المقاومة لن تخذل أهالي جنين والقدس وكل فلسطين."

وأردف: "نحن مقبلون على معركة في شهر رمضان ونحن أقوياء بعقيديتنا ومجاهدينا وايماننا بان الاحتلال رغم قوته يظل ضعيفا امام الإرادة الفلسطينية".

وذكر أنه يوجد تصعيد "إسرائيلي" للمس بالمسجد الأقصى والقدس في رمضان وهو يزيد من حالة التوتر، موضحًا أن "قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى هو قرار رسمي عربي لإتاحة الفرصة للمستوطنين باقتحام الأقصى."

وحذر النخالة، من أن ممارسات الاحتلال في الأقصى والضفة الغربية تصعد من حالة الغليان الفلسطينية، مضيفًا "نحن في مواجهة مباشرة مع الاحتلال وفي كل لحظة يجب أن نتوقع حالة الاشتباك الشامل، وفي أي لحظة يمكن ان نصل إلى حالة من الغليان في كل أوساط الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن المناخ في المقاومة هو مناخ مواتي لموقف حركة الجهاد الإسلامي، "ولا أحد مستثنى من الإجابة على استباحة الدم الفلسطيني، وقوى المقاومة تصنع القرار في الميدان مجتمعة وموحدة".

وأكمل النخالة: أن "قوى المقاومة جميعها منفتحة على بعضها البعض وبروز تنسيق الجهاد مع فصيل ما تفرضه الجغرافيا الفلسطينية. والتنسيق موجود بين كل فصائل المقاومة".

وفي الأثناء، قال النخالة إن "الدول العربية التي سعت للتطبيع بات واضحًا أنها تركت فلسطين بشكل نهائي وهم يحاصروننا ويلاحقونا"، مؤكدًا أن "الدول العربية التي اجتمعت في النقب ليسوا معنا وهم غير مؤمنين بحقنا في فلسطين."

وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "استنجاد الاحتلال بالمسلمين والعرب لمحاصرة الفلسطينيين يعني موافقة عربية على محاولات تهويد الأقصى".

وأوضح أن مطلوب من الشعوب العربية والإسلامية ان تعرف بأن "الشعب الفلسطيني يقتل ويطرد من أرضه أمام مرأى الحكام والملوك العرب وبموافقتهم".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفجار مجهول في بلدة بنعفول في قضاء صيدا يسفر عن وقوع جرحى
القوات المسلحة تعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش
من هو شهباز شريف الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للحكومة؟
البرلمان ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء
السيد نصرالله : نقف بكل اعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين
تدشين احد اضخم المشاريع الاعمارية على صعيد العالم الاسلامي في النجف الاشرف
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الرئيس المكسيكي يفوز في استفتاء على بقائه في منصبه
روسيا تنشر لقطات لتدمير ناقلة جند مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
ارتفاع أسعار المواد الغذائية تفاقم معاناة الشعب الافغاني خلال شهر رمضان المبارك
الكاظمي يؤكد لقائد القيادة الوسطى الأمريكية أهمية منع خلايا "داعش" من النمو ثانية
البرلمان يجتمع لانتخاب رئيس جديد للحكومة خلفًا لعمران خان
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
النخالة: يدنا ليست مكفوفة.. ولن نسمح باستفراد الاحتلال في جنين مهما كلف الثمن
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
زيلينسكي يطلب من مواطنيه الاستعداد لـ "عمليات روسية أكبر" في الشرق ويتوعد بالرد
وزير الدفاع الدنماركي يؤكد لنظيره العراقي التزام التحالف الدولي بدعم القوات العراقية
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الزاملي يستقبل محافظ واسط ويعد بمتابعة موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران