الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الأحد، المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود، فيما أكد تريث وزارة النفط بالقرار.

وذكر بيان لمكتب الأول لرئيس مجلس النواب، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي التقى، اليوم مجموعة من المتظاهرين الكسبة والعمال واصحاب المعامل امام مصفى الدورة ببغداد"، مبيناً أن "المتظاهرين جاءوا من مختلف المحافظات للإحتجاج على قرار وزارة النفط المتمثل برفع اسعار الوقود".

وأكد الزاملي، أن "قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضار اثر سلباً على حياة المواطنين واثقل كاهلهم، وادى الى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل"، مشدداً على "ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن واصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي".

وأجرى الزاملي مكالمة هاتفية اثناء لقائه المتظاهرين مع وزير النفط احسان عبد الجبار، لإيصال جميع "مطالب المحتجين، حيث تم التريث بقرار زيادة اسعار الوقود، والاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور الزاملي، لايجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة."

المصدر:يونيوز