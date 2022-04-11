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الكيان الصهيوني يحاول لملمة تداعيات عملية تل أبيب

ا تزال تداعيات عملية تل ابيب تلقي بظلالها الثقيلة على كيان العدو، وسط إقرار الخبراء الصهاينة بأن العملية أظهرت تخبط قوات الاحتلال، وكذلك الاعلام الصهيوني، كما أدت الى تزايد الازمات النفسية لدى المستوطنين.
رمز الخبر: ۶۵۹۳۲
تأريخ النشر: 10 April 2022

خلاصات مقلقة بالنسبة للصهاينة تظهر حجم الارباك والتخبط الذي أصاب أجهزة امن الاحتلال وجيشه ووسائل اعلامه لساعات طويلة، اثناء عملية تل ابيب والتي رأى فيها المعلقون الصهاينة دليلا على مستوى الارباك والذعر، الذي ضرب الكيان وشل اكبر مدنه التي يعتبرها قلب حياته النابض.

ولفت إعلام العدو إلى أنه لا القوات عملت بشكل مردوس ومنظم ولا هي تمكنت من اعتقال منفذ العملية سريعا، فيما كان حضور وسائل الاعلام الى جانب القوى الأمنية من اكبر الأخطاء التي حصلت اثناء العملية.

ما لا يقل خطورة عن الإخفاقات الأمنية والإعلامية في التعامل مع عملية تل ابيب، كان اثرها المعنوي على الصهاينة الذين بات الكثيرون منهم يحتاجون للعلاج النفسي.

وقال اعلام العدو ان الأجهزة الأمنية الصهيونية أخفقت في منع العملية رغم إجراءاتها المشددة وفشلت في مواجهة المنفذ سريعا كما انها كانت عاجزة عن التعرف على مكانه لساعات طويلة.

المصدر:يونيوز

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الكيان الصهيوني يحاول لملمة تداعيات عملية تل أبيب
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