اعتماد مرشحين اثنين لخلافة عمران خان والتصويت يعقد غدا

اعتمدت الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم كلا من شهباز شريف، وشاه محمود قريشي كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد غدا الاثنين.

اعتمدت الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم الاحد كلا من شهباز شريف، وشاه محمود قريشي كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

وأوضحت مصادر باكستانية أن التصويت على انتخاب رئيس الوزراء الجديد سيعقد غدا الاثنين، وسينتخب نواب الجمعية الوطنية أحد المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء.

ويشغل شهباز شريف حاليا منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، وهو مرشح أحزاب المعارضة، أما قريشي فهو نائب رئيس حزب حركة الإنصاف، وهو حزب رئيس الوزراء المعزول عمران خان، وكان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المعزولة.

وأطاح البرلمان الباكستاني ليل امس السبت برئيس الوزراء، عمران خان، في جلسة صوّت خلالها 174 نائبًا من أصل 342 للإطاحة به.

المصدر:يونيوز