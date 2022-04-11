الكاظمي يشدد على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها الأولوية القصوى

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، اليوم وشدد على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها الأولوية القصوى.

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها الأولوية القصوى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وأعمال الصيانة المطلوبة، وآليات توفير الوقود والتخصيصات المالية، فضلاً عن الخطط الأمنية اللازمة لحماية أبراج الطاقة".

ولفت الى أن "المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة قدموا شرحاً مفصلاً عن وضع المنظومة الكهربائية، والاحتياجات المطلوبة، وما تم تنفيذه من التوجيهات التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات السابقة بخصوص الكهرباء".

وأضاف، أن "الكاظمي شدد على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة لمعالجة أي خلل يطرأ على المنظومة الكهربائية، وأن تكون هناك دوماً حلول حاضرة لأي أزمة طارئة، وجدد توجيهاته السابقة بخصوص تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين".

ووفقاً للبيان فقد "جرى خلال الاجتماع التأكيد على إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني، بخصوص توفير الغاز الإيراني لاستمرار معدلات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف".

المصدر:يونيوز