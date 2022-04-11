استشهاد فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، فيما لم تعرف هويتها حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، ولم تعرف هويتها حتى الآن.

وكانت وسائل اعلام عبرية أعلنت، مساء اليوم، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اطلقوا النار على فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تنفيذها عملية طعن ادت لاصابة مجند اسرائيلي.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنه جرى "استهداف فلسطينية بالرصاص قرب الحرم الإبراهيمي"، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

كما أفادت قناة كان العبرية بإصابة مجند من حرس الحدود بجروح طفيفة في العنق جراء محاولة الطعن عند الحرم الإبراهيمي.

يُشار إلى أن هذه الشهيدة هي الثانية منذ صباح اليوم، بعد استشهاد المواطنة غادة سباتين (45 عاما) من حوسان في بيت لحم والتي أطلق جنود الاحتلال النار عليها وارتقت متأثرة بجروحها.

المصدر:يونيوز