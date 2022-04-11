جولات انتخابية لحزب الله في البقاع: نسعى الى بناء وطن ذا سيادة حقيقية

نظم حزب الله في منطقة البقاع سلسلة من اللقاءات الانتخابية، أكدت الانطلاق نحو الاستحقاق الانتخابي، لتحقيق اهداف قيام الدولة المستقلة والعادلة.

ورأى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن ان المواطنين الغاضبين من الاوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية هم محقون، داعيا إياهم الى توجيه غضبهم نحو من ظلمهم.

وخلال لقاء انتخابي في حسينية آل اللقيس في بعلبك مع المرشح ينال صلح اكد الحاج حسن ان حزب الله يسعى الى بناء وطن ذا سيادة حقيقية.

ومن جهته دعا المرشح صلح الى التصويت بكثافة وتحفيز من المواطنين على المشاركة.

وفي اجواء الانتخابات ايضا، اقيم في بلدة رياق البقاعية مهرجان شعبي للمرشحين على لائحة الامل والوفاء النائب ابراهيم الموسوي ورامي ابو حمدان . المهرجان الذي حضرته فعاليات البلدة وجوارها وحشد من المواطنين أكد خلاله النائب الموسوي والمرشح بو حمدان على أهمية العيش المشترك في هذه المنطقة.

وحث المرشحان الموسوي وبو حمدان على أوسع مشاركة في الانتخابات لانها تشكل مرحلة مهمة في حاضر ومستقبل لبنان.

المصدر:يونيوز