مروحية Ka-52 روسية تدمر قافلة معدات ومنظومات مضادة للطائرات تابعة للقوات الاوكرانية

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان اليوم الاحد، أكدت إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ثماني طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني، مشيرةً الى أن سلاح الجو قصف 86 هدفًا عسكريًا في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعا ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعًا حصينًا وتجمعًا للآليات الحربية الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية لليوم الـ46 على التوالي توجيه ضربات جوية وصاروخية لمنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تزامنًا مع المضي قدما في تنفيذ عمليات ميدانية بهدف تحرير كامل أراضي دونباس.

المصدر:يونيوز