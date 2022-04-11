رئيس الوزراء يزور عددا من مصانع المنتجات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر

زار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عددا من مصانع المنتجات الغذائية القائمة في المنطقة الاستثمارية (CBC) بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بزيارة شركة "طنبو فود انجريدينتس" للتصنيع الغذائي والزراعي، برفقة عدد من المسؤولين.

زار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عددا من مصانع المنتجات الغذائية القائمة في المنطقة الاستثمارية ( سي بي سي) بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بزيارة شركة "طنبو فود انجريدينتس" للتصنيع الغذائي والزراعي، برفقة عدد من المسؤولين.

واستهل مدبولي الزيارة، بالتأكيد أن "الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا لها بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها في قطاعات إنتاجية وخدمية عدة"، مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، باعتبار أن الدور التنموي المهم للقطاع الخاص آخذ في التطور بشكل ملحوظ".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الدولة تساند بقوة القطاع الخاص وتعمل على تهيئة بيئة ومناخ جيد للاستثمار، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك، إلى جانب السعي لتوفير مستلزمات الإنتاج، لدعم الصناعة والمستثمرين".

وخلال الجولة تفقد مدبولي "مراحل الانتاج المختلفة بالمصنع، والتي تضمنت عملية جمع محصول البصل، ومراحل تجفيفه وتعبئته تمهيداً لتوزيعه".

المصدر:يونيوز