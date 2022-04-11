بدعوة من حركة النهضة.. مظاهرة شعبية أمام المسرح البلدي ضد الرئيس قيس سعيد ورفضًا لحل البرلمان

احتشد مئات التونسيين، اليوم الاحد، أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، تلبية لدعوة حركة النهضة وحركة "مواطنون ضد الاتقلاب"، لإحياء ذكرى عيد الشهداء واحتجاجًا على الوضع بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي وكان آخرها حل البرلمان.

وطالب المحتجون بإقالة وعزل الرئيس سعيد، وفتح الطريق أمام الحافلات القادمة للمشاركة في الفعاليات، مرددين شعارات منها " يا للعار يا للعار المسيرة في حصار" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"بالروح بالدم نفديك يا حرية" وغيرها.

وشارك في المسيرات نواب وسياسيون من تيارات مختلفة، في حين شهد شارع الحبيب بورقيبة، تعزيزات أمنية مكثفة لم يسبق لها مثيل في المسيرات السابقة.

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن يوم الاربعاء 30 آذار/مارس الماضي، حل مجلس نواب الشعب، "استنادًا إلى الفصل 72 من الدستور، معتبراً أن القرارات التي اتخذتها الجلسة العامة للبرلمان "محاولة انقلابية فاشلة".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها 116 نائباً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة أعماله، بنعم على إلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.

المصدر:يونيوز