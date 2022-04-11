الفرنسيون المغتربون المقيمون في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

يدلي الناخبون الفرنسيون المقيمين في الخارج بأصواتهم اليوم الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

بدأ المغتربون الفرنسيون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحًا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وفي فرنسا، دعي نحو 48,7 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع اليوم اعتبارًا من الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش لاختيار مرشحَين نهائيَين سيتواجهان في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل.

ووفق وزارة الداخلية فإنه، وإلى حدود منتصف النهار، بلغت نسبة التصويت 25,48 بالمئة، أقل بثلاث نقاط مما كانت عليه في عام 2017.

وبحسب مراقبين، فإن شبح الامتناع عن التصويت يخيم على هذه الانتخابات. ويخشى العديد من خبراء السياسة احتمال تجاوز النسبة القياسية للامتناع التي سجلت في 21 نيسان/أبريل 2002 (28,4 بالمئة) وهي الأعلى في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وأكبر بكثير من النسبة التي سجلت في 2017 (22,2 بالمئة).

المصدر:يونيوز