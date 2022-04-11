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سعيد يعلن أنه يعمل بجد من أجل إرساء برلمان وطني يحمي مصالح التونسيين

اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اشرافه على موكب إحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء بالسيجومي، إنه يعمل بجد من أجل إرساء برلمان وطني يحمي مصالح التونسيين.
رمز الخبر: ۶۵۹۰۸
تأريخ النشر: 10 April 2022

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعمل بجد من أجل إرساء برلمان وطني يحمي المصالح الوطنية عكس البرلمان السابق الذي لم يمثل كل التونسيين ولم يحقق مطالبهم وتطلعاتهم.

موقف سعيد جاء خلال اشرافه أمس السبت على موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين، لعيد الشهداء بروضة الشهداء بالسيجومي في العاصمة تونس، حيث ترحم على ارواح الشهداء الذين سقطوا من أجل تونس، ومن أجل برلمان وطني. واشار الى أن الصور والكتابات شاهدة على نضالاتهم، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وأضاف سعيد، "لعله الشعب الوحيد الذي سجل سقوط شهداء من أجل برلمان وطني حتى أنهم ورفعوا يومها شعار "برلمان وطني وحكومة مسؤولة".. ونحن نعمل أيضا في هذه الأيام من أجل برلمان تونسي وطني لا برلمان فقط في قصر باردو ليس له أي تمثيل في جملته لعموم التونسيين".

وشدد سعيّد على أن الشعب والقوات العسكرية والأمنية سيقفون سدا منيعا أمام من تُخول له نفسه التدخل في الشأن التونسي.

وخلال مشاركته في الفعاليات، أصدر الرئيس التونسي مرسوما يمنح عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية، تعويضات مالية. وأقر المرسوم أيضا "تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية".

المصدر:يونيوز

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