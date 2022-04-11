رئيس الوزراء يدعو لإجراء الانتخابات العامة في 21 أيار/مايو المقبل

دعا رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون إلى إجراء انتخابات عامة في 21 أيار/مايو القادم، مطلقًا معركة بقائه في السلطة بعد 3 سنوات واجهت خلالها حكومته فيضانات كارثية وحرائق غابات ووباء كوفيد-19.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، موعد الانتخابات العامة في البلاد، حيث دعا لإقامتها في 21 أيار/مايو المقبل.

وبحسب صحيف "الغارديان" البريطانية، فإن الانتخابات الفيدرالية الأسترالية ستجرى يوم السبت 21 أيار/مايو بعد أن سافر سكوت موريسون من سيدني إلى كانبيرا لزيارة الحاكم العام ديفيد هيرلي يوم الأحد.

وأبلغ موريسون، الحاكم العام لاستراليا، بنيته لحل البرلمان خلال اللقاء الذي جمعهما، وقال في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء: "إنه قبل توصيتي".

وقال موريسون في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "هذه الانتخابات تتعلق بكم، لا بآخرين، إنها تتعلق ببلدنا ومستقبلها".

وأضاف: "أعرف أن الأستراليين مروا بأوقات عصيبة للغاية. وأعرف أيضًا أن أستراليا ستواصل مواجهة تحديات صعبة جدا في السنوات المقبلة".

وسيصوت الأستراليون على انتخاب أعضاء مجلس النواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ.

ويأمل موريسون، الذي تولى منصبه في عام 2018، في أن يصبح أول رئيس وزراء يفوز بجولتي انتخابات متتاليتين منذ جون هوارد في عام 2004.

وتكافح حكومة موريسون المحافظة لجذب الناخبين الأستراليين البالغ عددهم 17 مليونًا، بعد أن وضعتها استطلاعات الرأي وراء حزب العمال المعارض على الرغم من قيادتها لاقتصاد منتعش مع معدل بطالة هو الأكثر انخفاضًا في السنوات الـ13 الماضية بنسبة 4 بالمائة.

المصدر:يونيوز