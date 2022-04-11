السلطات تعلن عن خطة لبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج مصابي فيروس كورونا

قالت نائبة عمدة مدينة شنغهاي الصيني، تسونغ مينغ، إن المدينة شيّدت ما يزيد على 100 مستشفى مؤقت تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت تسونغ، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إلى ثمانية مستشفيات أخرى تضم أكثر من 8000 سرير في شنغهاي، وسيبدأ تشغيل المزيد من المستشفيات نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ بها في المستشفيات المخصصة والمستشفيات المؤقتة بالمدينة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شنغهاي سجلت 1015 إصابة مؤكدة محلية العدوى بـ كوفيد-19 و22609 إصابات بدون أعراض يوم الجمعة.

وأشادت تسونغ بالدعم الذي تتلقاه بلدية شنغهاي من الجمهور، وبجهد العاملين الأساسيين في مكافحة التفشي رغم انتقادات السكان للقيود الصارمة المفروضة عليهم، لكنها قالت إن هناك حاجة لتحسين إدارة التفشي.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت قبل أيام، تمديد إغلاق شنغهاي ليشمل جميع سكان المركز المالي البالغ عددهم 26 مليون شخص، بعد أن أدت الاختبارات على مستوى المدينة إلى ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19.

ويشمل الإغلاق المدينة بأكملها بعد تمديد القيود في الأحياء الغربية بالمدينة حتى إشعار آخر ، فيما أصبح اختبارًا رئيسيًا لاستراتيجية الصين لعدم التسامح مطلقًا للقضاء على فيروس كورونا الجديد.

المصدر:يونيوز