أهالي السنابس يواصلون حراكهم للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام

يواصل أهالي بلدة السنابس حراكهم الشعبي للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام البحريني وتأكيداً على حقهم في الحرية.

وخرج البحرانيون في السنابس، مساء أمس السبت، في مسيرات شعبية جابت الشوارع، حاملين صور الشهداء والمعتقلين، الى جانب صور قادة المعارضة وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان وآية الله الشيخ عيسى قاسم.

وحمل المشاركون في الاعتصامات لافتات كُتب على بعضها "الحراك قائم"

و" أطلقوا أحرارنا" و"أفرجوا عن السنكيس" في إشارة الى الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون النظام عبدالجليل السنكيس.

ويضرب السنكيس عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتلقّاها في معتقل سجن جو، وللمطالبة بإرجاع البحث الذي عمل عليه لـ 4 سنوات، وتمّت مصادرته من قبل إدارة السجن.

وترفض السلطات الاستجابة لمطلبه بإعادة أبحاثه التي جرت مصادرتها رغم أن الكتاب ليس له محتوى سياسي، بل كان عن التنوّع اللغوي في اللهجات العربية داخل البحرين.

المصدر:يونيوز