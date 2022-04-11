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على وقع اشتباكات مسلحة.. إصابة برصاص الاحتلال واعتقالات خلال اقتحام بلدة يعبد بجنين

أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، واعتقل 9 آخرين، فجر اليوم الاحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة يعبد في محافظة جنين، على وقع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا للإقتحامات.
رمز الخبر: ۶۵۹۰۱
تأريخ النشر: 10 April 2022

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الجنود المشاة والآليات العسكرية داهمت البلدة وسط تحليق طائرات الاستطلاع، فيما انتشر جنود القناصة على أسطح المنازل.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة احدهم بالرصاص الحي في خاصرته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام الشابين ميسان أبو شمالة، وإسلام بدارنة بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت كلًا من إسلام أبو شملة وإبراهيم ناجي الكيلاني وأسعد كنيري وبهاء وأدهم أبو بكر ونضال نفيعات شقيق الأسير مناضل نفيعات.

الى ذلك، اقتحم جنود الاحتلال أحد المحال التجارية في بلدة يعبد وحطموا محتوياته وسرقوا مبلغ من المال، قبل أن يعتقلوا صاحبه.

المصدر:يونيوز

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