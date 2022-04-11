"المعروك" حلوى المائدة الرمضانية في حلب أبدع الحلبيون في تطويرها

يعتبر "المعروك" من أشهر أنواع الحلويات المضافة إلى المائدة الرمضانية في محافظة حلب شمال سوريا، ويعد هذا النوع جزءاً أساسياً لاينفصل عن المأكولات الشهيرة التي أبدع أبناء حلب في صناعتها وتوارثها عبر الأجيال.

وتشهد محال بيع المعروك في حلب زيادة في انتاجها مع حلول شهر رمضان المبارك، وينتشر في شوارع المدينة المئات من باعة المعروك الجوالين، اذ يكاد لا يخلو شارع فيها من عرض أصناف المعروك المختلفة التي تلقى اهتماماً كبيراً من سكان المدينة.

وكان المعروك يُطبخ سابقاً من العجين المحلى فقط ويُنتج على شكل قرص يُطلى بالسمن والسكر، إلا إن صنّاعه في حلب أخذوا يعملون على تطويره وإضفاء لمسات ونكهات أخرى له ليلبي رغبة السوق بمختلف أذواقه.

ولقيت اللمسات التي أضفاها صانعو المعروك في حلب استحساناً كبيراً لدى الحلبيين، ولم يعد اليوم ذلك النوع من الحلويات يقتصر على القرص المحلى فحسب، بل بات ينقسم إلى أصناف كثيرة ومكونات ومذاقات مختلفة يمكن أن تجدها في كل محال المعجنات والحلويات في المدينة.

المصدر:يونيوز