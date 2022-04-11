زيلينسكي يتراجع: مستعدون لإجراء مفاوضات مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا، بعد توقفها إثر أحداث بوتشا. وقال "نحن مستعدون للقتال والبحث بشكل مواز لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده "لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مع روسيا والتي توقفت بعد اكتشاف فظائع في المدن الأوكرانية المحررة".

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي كارل نهامر الذي زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة: "نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب".

ثم تابع الرئيس الأوكراني: "في الوقت الحالي، نحن نبحث بالتوازي إجراء حوار".

وأشار إلى أنه "ليس لدينا خيار سوى الجلوس مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب"، وأكد"اننا نؤمن بقوة جيشنا ونتفاوض مع زعماء أجانب لتزويد بلادنا بالسلاح".

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق إنه من الصعب التفاوض مع روسيا بعد الفظائع التي اتهم الأخيرة بارتكابها في بلدة بوتشا قرب كييف.

ولم تتمكن المفاوضات التي أجريت في مدينة إسطنبول التركية في إحداث اختراق في مسار الحرب التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وتريد روسيا من المفاوضات ضمان إبعاد أوكرانيا عن حلف "الناتو"، والتعهد بعدم استقبال قوات أجنبية على أراضيها، بينما تريد كييف ضمانات أمنية بعد انتهاء الحرب.

المصدر:يونيوز