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الكاظمي يدعو إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والانتقال من لغة الاستعصاء الى لغة الاتفاق

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية.
رمز الخبر: ۶۵۸۹۱
تأريخ النشر: 10 April 2022

وفي كلمة له خلال مشاركته في الاحتفال المركزي لحزب الدعوة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لاستشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى والتي تتزامن مع الذكرى الـ 19 لسقوط نظام صدام حسين، امس السبت، قال الكاظمي: "نجتمع اليوم في ذكرى شهيدٍ عظيمٍ وشهيدة عظيمة، على يد الظلم والاستبداد، الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (قدس)، حمل همّ العراق والعراقيين، كان وسيبقى، ملهماً لنا جميعاً، في الموقف الحازم والتمسّك بقول الحق والإيمان بالقضايا العادلة".

وأضاف الكاظمي: "هكذا كان موقف المبادئ العالية للشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر، وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم".

وتابع: "نتعلم من شهداء العراق أن نتمسّك بالحق والموقف، ونتعلم منهم أن نكون أصحاب الكلمة الجامعة، أصحاب الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات، حتى تكون مواقفنا لأجل الناس، فنؤسس دولة ذات حكمٍ رشيد، أساسها العدل، واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه".

ودعا الكاظمي الجميع إلى التعلّم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها، اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا".

وأشار إلى أن "بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحًا، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها، بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم".

ولفت إلى أنه "بهذه المناسبة ندعو قوانا السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية".

وأكد أنه "علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم والعراق ليس بعيداً عن هذه الازمات، وواجبنا حماية شعبنا من اي انعكاسات لهذه الازمات".

وأردف رئيس الحكومة: "من هذا المنبر، وفي هذا الشهر الكريم، وفي ذكرى استشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر (قدس)، أدعو الاخوة بكل القوى السياسية في مجلس النواب إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، دون تفريغه من محتواه او التداخل الكبير في تفاصيله"، لافتًا الى أن "هذا القانون هدفه توفير الحماية اللازمة لشعبنا وسط ازمات دولية لا نستطيع أن نتحكم بتداعياتها، والحكومة مسؤولة امام شعبنا في وضع السياق الصحيح لحماية أمنه وتحقيق التنمية، والحراك الاقتصادي اللازم في هذه المرحلة الحساسة".

ونوّه إلى أنه "من موقع المسؤولية والاخوّة التي ربطتني بالعديد من الحاضرين بهذه القاعة في مراحل صعبة عبرتها الحركة الوطنية العراقية، أدعوكم أن تكون قرارتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية طال انتظارها".

وختم الكاظمي قائلاً: "لدينا جميعًا مهمة وطنية نشترك بها هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، الى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والازمات الى خندق بناء الوطن وتحصينه وحل ازماته وإصلاح منظوماته من اجل مستقبل اجيالنا".

المصدر:يونيوز

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