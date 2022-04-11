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مقتل فتاة بإطلاق نار قرب مدرسة بالولايات المتحدة

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار على خلفيات وأسباب متعددة ما حصد العديد من القتلى والمصابين.
رمز الخبر: ۶۵۸۸۸
تأريخ النشر: 10 April 2022

قتلت فتاة أمريكية عمرها 16 عاماً وأصيب مراهقان آخران برصاص طائش بعد أن حوصروا وسط تبادل لإطلاق النار عند مدرسة في نيويورك.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن مصدر بشرطة الولاية قوله إن “الفتاة لقيت مصرعها خلال شجار وقع بين عدة أشخاص بمنطقة مدرسة يونفرسيتي هايتس الثانوية أثناء توجه الطلاب إلى منازلهم”.

وأوضح المصدر إن إطلاق النار الذي يعد الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق نار مروعة وقع فيها قتلى وإصابات في البلاد جرى بعد أن اجتاز رجال الطريق ودخلوا في شجار قبل أن يبدأ أحدهم في إطلاق النار.

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار على خلفيات وأسباب متعددة ما حصد العديد من القتلى والمصابين.

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