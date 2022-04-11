نمو حجم التبادل التجاري الإيراني مع دول أوراسيا بنسبة 66 %

وبخصوص وجهات تصدير البضائع الإيرانية اوضح لطيفي إن روسيا كانت الوجهة الأولى بنمو 15 % ثم أرمينيا في المرتبة الثانية، وكازاخستان في المرتبة الثالثة بنسبة 13 %، وقرغيزستان في المرتبة الرابعة بنسبة 4 %، وبيلاروسيا في المرتبة الخامسة.

أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية "روح الله لطيفي"، عن نمو حجم التبادل التجاري الايراني مع دول منطقة أوراسيا بنسبة 66 % في القیمة و51 بالمائة في الوزن خلال العالم المالي الايراني المنتهي في 12 مارس/آذار 2022.

وقال لطيفي اليوم السبت، حول التبادل التجاري مع منطقة أوراسيا: تم تصدير 2 مليون 770 ألف 155 طنًا من البضائع الإيرانية لخمس دول في الاتحاد الأوراسي خلال العالم المالي الايراني المنتهي في 12 مارس/آذار 2022 والذي زاد بنسبة 3.5بالمائة في الوزن و 12بالمائة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبخصوص وجهات تصدير البضائع الإيرانية اوضح لطيفي إن روسيا كانت الوجهة الأولى بنمو 15 % ثم أرمينيا في المرتبة الثانية، وكازاخستان في المرتبة الثالثة بنسبة 13 %، وقرغيزستان في المرتبة الرابعة بنسبة 4 %، وبيلاروسيا في المرتبة الخامسة.

وفي العام الماضي الإيراني بلغت واردات إيران من أعضاء الاتحاد الاوراسي 10 ملايين و 356 ألفًا و 890 طنًا، ومسجلا بذلك نموا بنسبة 90%.